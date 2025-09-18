Haberler

Bingöl Otogarı'nda Üniversite Yoğunluğu Başladı

Bingöl Otogarı'nda Üniversite Yoğunluğu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 99'a ulaşmasıyla Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde öğrenci yoğunluğu artmaya başladı. Öğrenciler, üniversitelerine ulaşmak için otogara akın etti.

Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde üniversitelerin eğitim öğretime geçmesine günler kala yoğunluk başladı.

ÖSYM'nin açıkladığı YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde örgün programlarda doluluk oranı yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti. Üniversitelerin eğitim öğretime geçmesine günler kala Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler kente gelirken bazıları ise üniversitelerinin bulunduğu ile gitmek için otogara akın etti.

Otobüs şoförü Murat Buğday, "Okul sezonu ve yoğunluk başladı. Öğrencilerimiz başarılar diliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Sürücülerin dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Herkesi can güvenliği bizden sorumlu" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

G.Saray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte gecenin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Ali Koç'un başını ağrıtacak sözler

Ali Koç'a verdi veriştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.