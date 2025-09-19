Haberler

Bingöl Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı, 4 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Toplamda 5 milyon TL'lik işlem hacmine sahip dolandırıcılık eylemleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Bingöl merkezli 3 ilde, 5 milyon TL'lik işlem hacimli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen 158 eylemde toplam 5 milyon TL'lik işlem hacimli "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 10 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl'e getirilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

