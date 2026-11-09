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Bingöl jandarması bir haftada 5'i kesinleşmiş hapis cezası olan 28 şüpheliyi yakaladı

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Bingöl jandarması bir haftada 5'i kesinleşmiş hapis cezası olan 28 şüpheliyi yakaladı
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Bingöl'de jandarma ekiplerinin 30 Ekim-6 Kasım 2026'da kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu, silah ve tarihi obje ele geçirildi; 1 yabancı uyruklu şahıs GÖKSEM'e teslim edildi.

IHAAW105501-ASA/9-11-2026

- Bingöl'de 28 şüpheli yakalandı

(Fotoğraflı)

Muhammet Ali Çiftçi

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 30 Ekim - 06 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 28 şüpheli yakalandı.

Bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 171 gram kubar esrar maddesi, 8 kök kenevir / skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün, 65 adet 9 mm. fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kaleşnikof fişeği, 208 kutu havalı tüfek saçması, 2 adet dedektör, 675 adet sikke, 120 adet tarihi obje, 1 adet araç, 5 adet cep telefonu, 1 adet mesafe ölçer, 11 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak GÖKSEM'e teslim edildiği bildirildi.

(CK-Y)

9.11.2026 10: 56: 42 TSI

NNNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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