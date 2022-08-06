Bingöl haberleri | Esenyurt'ta madde bağımlısı genç dehşet saçtı: Polise döner bıçağı sallayıp çevredeki vatandaşları böyle kovaladı - Haberler

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Bingöl haberleri | Esenyurt'ta madde bağımlısı genç dehşet saçtı: Polise döner bıçağı sallayıp çevredeki vatandaşları böyle kovaladı

Bingöl haberler... Esenyurt'ta madde bağımlısı genç dehşet saçtı: Polise döner bıçağı sallayıp çevredeki vatandaşları böyle kovaladı Döner bıçaklı saldırganın o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı Esenyurt'ta madde bağımlısı bir kişi eline aldığı döner bıçağıyla sokağa çıkarak ortalığı birbirine kattı.

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Esenyurt'ta madde bağımlısı genç dehşet saçtı: Polise döner bıçağı sallayıp çevredeki vatandaşları böyle kovaladı

Döner bıçaklı saldırganın o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta madde bağımlısı bir kişi eline aldığı döner bıçağıyla sokağa çıkarak ortalığı birbirine kattı. Kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçak sallayan şahıs, daha sonra çevredeki vatandaşları kovaladı. Şahıs bir süre sonra ikna edilip polis merkezine götürülürken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, Selami Ş. uyuşturucu madde kullandıktan sonra eline döner bıçağı alarak sokağa çıktı. Üstünü çıkaran adam elindeki döner bıçağı ile çevreye tehditler savururken, diğer elindeki bıçakla da zaman zaman kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra öfkeli adamı ikna çalışmalarına başladı.

Polise ve vatandaşlara bıçak salladı, o anlar kamerada

Selami Ş. polis ekiplerine ve vatandaşlara bıçak sallayarak kendisinden uzak durmalarını söyledi. Ekipler yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O hareketli dakikalar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(VEG-FT-MB-

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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