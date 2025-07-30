Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez 440. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ