Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez 440. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa