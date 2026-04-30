Bingöl'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez Çapakçur Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı