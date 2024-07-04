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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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