Bingöl'de Yıldırım Düşmesiyle 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sırasında iki kişi yara almadan kurtulurken, hayvanlar sürü sahibi tarafından kesildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Çatak mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında sürünün üzerine yıldırım düştü. Şans eser 2 kişi yara almadan kurtulurken yaklaşık 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Can çekişen hayvanlar, sürü sahibi tarafından hemen kesildi. - BİNGÖL