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Bingöl'de Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı
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Bingöl'de, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen kasten yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli yakalanarak tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde gerçekleşen 'Kasten Yaralama' olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; şüpheli şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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