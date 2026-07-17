Bingölde çıkan yangın saman balyalarına sıçramadan söndürüldü

Bingöl'de çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kültür Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki Hanlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bölgede bulunan saman balyalarına sıçraması önlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı