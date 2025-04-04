Bingöl'de Yakalama Kaçağı, Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı

Bingöl'de yakalama kaçağı olan şahıs, başkasına ait kimliği taşırken yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan aramalarda, yakalama kaçağı olarak aranan şahıs, üzerinde bıçakla, başkasına ait kimlikle, ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL