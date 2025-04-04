Bingöl'de Yakalama Kaçağı, Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yakalama kaçağı olan bir şahsı bıçakla ve başkasına ait kimlik taşıyarak ehliyetsiz araç kullanırken yakaladı. Şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
Bingöl'de yakalama kaçağı olan şahıs, başkasına ait kimliği taşırken yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan aramalarda, yakalama kaçağı olarak aranan şahıs, üzerinde bıçakla, başkasına ait kimlikle, ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa