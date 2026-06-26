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Bingöl'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu taciri tutuklandı
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Bingöl'de polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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