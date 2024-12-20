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Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan zanlı yakalandı. İşlemleri tamamlanan zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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