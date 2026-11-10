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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Bingöl'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl İl Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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