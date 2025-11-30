Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama
Güncelleme:
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve bir şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen 2 ayrı operasyonda 15,14 gram eroin, 8,45 gram metamfetamin ve 96,75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
title
