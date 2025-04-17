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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Bir kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKO timleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele ve 5 parça halinde 487, 19 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken 1 şüpheli ise tutuklandı. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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