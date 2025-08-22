Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 279 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 279 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 279 kök kenevir ve 9.38 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 279 kök kenevir ve 9.38 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı, İsth.Ş.Md.lüğü, Merkez İlçe J.K.lığı/ Ilıcalar J.Krk.K.lığı ile Genç İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam; 9.38 gram kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...

Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.