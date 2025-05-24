Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram toz esrar ve 5 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 20 gram toz esrar ile 5 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa