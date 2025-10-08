Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüphelinin üzerinden ve ikametinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL