Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüphelinin üzerinden ve ikametinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa