Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüphelinin üzerinden ve ikametinde farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
