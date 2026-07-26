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Bingöl'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de uyuşturucu madde ticaret yapan şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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