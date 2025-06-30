Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüpheli bir şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada 2.84 gram esrar maddesi ele geçirdi ve şahıs hakkında adli işlemlere başladı.

Bingöl'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2.84 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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