Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, durumu daha ciddi olan 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı