Haberler

Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Güncelleme:
Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerindeki Berti Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Berti Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimdeki 12 ACM 017 plakalı otomobil, Y.G. idaresindeki 34 NKK 566 plakalı pikaba çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİNGÖL

