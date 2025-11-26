Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 ACK 520 ile 34 GKV 460 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL