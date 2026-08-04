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Bingöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bingöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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