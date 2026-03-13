Haberler

Bingöl'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 Z 0141 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
