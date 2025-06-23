Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl - Muş karayolu Kervansaray Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Muş karayolu Kervansaray Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro

2. Lig ekibinde kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti, dünya devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.