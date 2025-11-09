Haberler

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan Yeni Başak Yolu üzerinde bulunan Murat Köyü Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Şefik Toplu hayatını kaybederken G.G., A.U. ve T.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toplu'nun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
