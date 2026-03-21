Bingöl'de trafik kazası : 1 ölü 2 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tuğla Fabrikası mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AGS 892 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastane'sine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan A.B.(21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı