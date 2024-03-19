Bingöl'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl Valiliği, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Bingöl Valiliği, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 21 Mart Nevruz bahanesiyle terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL