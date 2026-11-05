Bingöl'de sürücü kursu aracının karıştığı kazada ikisi ağır 4 kişi yaralandı

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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AE 046 LW yabancı plakalı araç, seyir halindeyken özel bir sürücü kursuna ait araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı