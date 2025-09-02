Bingöl'de Şüpheli Araçta Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser obje ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede

ekipler, Ilıcalar ana yol kenarında park halindeki şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 45 adet sikke, 7 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu ve 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL