Bingöl'de Şüpheli Araçta Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Bingöl'de Şüpheli Araçta Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bingöl'de jandarma ekipleri, şüpheli bir araçta gerçekleştirdiği aramada 45 sikke, 7 yüzük, 2 ok ucu, 1 kolye ucu ve çeşitli objeler ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser obje ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede

ekipler, Ilıcalar ana yol kenarında park halindeki şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 45 adet sikke, 7 adet yüzük, 2 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu ve 3 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
