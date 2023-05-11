Bingöl'de Vali Kadir Ekinci Başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Bingöl'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı. İl Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Kadir Ekinci, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçim sürecinin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Seçimlerin güven içerisinde yapılması ve sona ermesi için siyasi parti yöneticilerimizin, adayların ve vatandaşlarımızın katkıları bizim için önemlidir" dedi.

Polis ve jandarma teşkilatının seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmayı hassasiyetle yürüttüğünü ifade eden Vali Ekinci, "Oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz mesai mefhumu gözetmeden görevleri başında olacaklardır" diye konuştu.

Toplantı sonunda, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Abdullah Özübek ve Engin Tok, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gökhan Şahin, İlçe Kaymakamları, İl Seçim Kurulu Başkanı Adem Okur, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mücteba Akkaya ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı. - BİNGÖL