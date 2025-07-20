Bingöl'de Ruhsatsız Silah Operasyonu
Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 8 adet 9.19 milimetre dolu fişek ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa