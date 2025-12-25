Bingöl'de tabanca ele geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışamada bir adet tabanca ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 186 adet fişek ele geçirildi. Çalışmada, 1 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL