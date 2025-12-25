Haberler

Bingöl'de tabanca ele geçirildi

Bingöl'de tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 186 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışamada bir adet tabanca ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 186 adet fişek ele geçirildi. Çalışmada, 1 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak