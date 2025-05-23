Bingöl'de Polis Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de Polis Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Fişek Ele Geçirildi
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, motosikletli polis timleri ile düzenlenen operasyonda bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 adet ruhsatsız silah ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet Glock Gen Austria marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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