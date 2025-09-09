Bingöl'de Polis Ekipleri Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konularında Bilgilendirme Yaptı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı vatandaşı bilgilendirdi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada vatandaşlar, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler esnaf, vatandaş ve öğrencileri; bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber güvenlik ve hırsızlık konularına karşı bilgilendirdi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa