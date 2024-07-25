Bingöl'de otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Solhan karayolu Karan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı inek telef oldu. Otomobilde ise maddi hasar oluştu. - BİNGÖL