Bingöl'de otomobilin çarptığı inek telef oldu
Bingöl-Solhan karayolu Karan mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı inek telef oldu ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bingöl'de otomobilin çarptığı inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Solhan karayolu Karan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı inek telef oldu. Otomobilde ise maddi hasar oluştu. - BİNGÖL