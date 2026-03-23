Bingöl'de otomobil ata çarptı: 4 yaralı

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FK 6228 plakalı otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle at telef olurken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı