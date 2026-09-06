Bingöl'de Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı
Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı