Haberler

Bingöl'de Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Yoldan Çıktı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi