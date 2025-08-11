Bingöl'de Otomobil Şarampole Uçtu: 6 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Şarampole Uçtu: 6 Yaralı
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada 6 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladere ilçesi Kalkanlı köyü Kalecik Mezrası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole uçtu. Kazada, 6 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

