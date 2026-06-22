Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Genç-Diyarbakır karayolu Servi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACD 203 plakalı otomobil ile 25 EM 944 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı