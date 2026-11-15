Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Garip köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kirası 85 bin liradan 324 bin liraya çıktı! Oğuzhan Koç çareyi taşınmakta buldu11

Kirası 324 bin liraya çıktı! Çareyi taşınmakta buldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Günlük kazancını duyunca hayret edeceksiniz!

Fuhuş pazarlığında kavga çıktı, olan taksiciye oldu

Mide bulandıran pazarlıkta olan taksiciye oldu! Dehşeti yaşadı
Emin Günenç'ten dizi sektöründeki krize yorum: Oyuncular gerekeni yapsın

Ünlü oyuncu sektördeki krizi anlattı: 30 yıldır böylesi görülmedi
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, itirafıyla herkesi şaşırttı!
Mardinli vekile 'midyeci' paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki

Mardinli vekile hakareti yanına kar kalmayacak
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü