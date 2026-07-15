Bingöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Bingöl-Muş kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş kara yolu Şeref Meydanı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı