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Bingöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bingöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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Bingöl-Muş kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş kara yolu Şeref Meydanı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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