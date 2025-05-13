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Bingöl'de Oto Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Oto Hırsızlığı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de farklı tarihlerde çalınan 2 araç ile ilgili yapılan çalışmalarda toplam 6 şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. İki şahıs tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

Bingöl'de oto hırsızlığı yapan 6 şüpheli yakalandı

BİNGÖL - Bingöl'de farklı tarihlerde çalınan ve daha sonra arızalı halde bulunan 2 aracı çalan 6 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince kentte iki gün içerisinde iki farklı marka aracın çalınması ve her iki aracın arızalı halde terk edilmesi olayı ile ilgili ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda oto hırsızlığı yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanması ile ilgili şüphelilere toplam 56 bin 31 lira idari para cezası uygulandı.

Çalınan araçlar vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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