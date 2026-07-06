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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Yamaç köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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