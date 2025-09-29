Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın çıktığı bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Çamlık mevkiinde yeniden ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın, büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede muhtemel risklere karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
