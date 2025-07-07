Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'ün Ekinyolu köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ekinyolu köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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