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Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Bingöl merkeze bağlı Gökçeli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Bingöl merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Gökçeli köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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