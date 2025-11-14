Bingöl'de Narkotik Operasyonu: 14 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir evde yapılan aramada 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken, uyuşturucu madde ile bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl ve Genç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüpheli adrese yapılan operasyonda, 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken, uyuşturucu madde ile bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Uyuşturucu tacirleriyle, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyen kötü niyetli insanlarla mücadelemiz amansız devam ediyor. Genç ilçemizde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı şüpheli kişilere yönelik yapılan operasyonda, streç filme sarılı 18 paket halinde toplam 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanmış olup, uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlarından haklarında tahkikat başlatılmıştır. Bingöl ve Genç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL